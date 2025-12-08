Brasil, una campeona con 43 partidos invictos y que no pierde desde el 2022

Redacción deportes, 8 dic (EFE).- Brasil, la primera campeona del mundo de fútbol sala femenino, atraviesa una racha histórica que ya forma parte de las páginas doradas de este deporte y es que no conoce la derrota desde hace 43 partidos, una cifra que no solo impresiona por su magnitud, sino por la autoridad con la que lo ha construido, con 303 goles a favor y apenas 17 en contra durante este periodo.

Desde aquella última derrota el 21 de marzo de 2022 ante España (3-2) en Melolla, Brasil no ha vuelto a caer. Cada partido ha reforzado la sensación de que estamos ante una generación excepcional, capaz de dominar el juego con velocidad, técnica y contundencia.

Jugadoras como Débora Vanim y Ana Luiza, que marcaron en ese partido, representan ese espíritu incansable que ha llevado al país a coronarse como la primera campeona del mundo en la historia oficial del futsal femenino, además de contar con las dos mejores jugadoras del mundo, como son Emily Marcondes, máxima goleadora del torneo y Amandinha, que ha recibido este premio en 8 ocasiones.

Las dos y Ana Luiza dejan en cada partido destellos de su calidad en el Melilla Torreblanca, que lidera la Liga con 22 puntos sumados en 9 partidos disputados.

El entrenador Wilson Saboia resumió este logro con humildad y con ganas de seguir promocionando el fútbol sala femenino entre las jóvenes: “Estoy muy feliz. Las jugadoras son asombrosas, el cuerpo técnico es increíble. Esto deja un legado enorme porque ayudará a popularizar el futsal en escuelas, clubes y universidades. Todo esto resulta en mejores entrenadores y jugadoras”. EFE

