Brasil abandonará custodia de la Embajada argentina en Venezuela, según fuentes oficiales

São Paulo, 10 ene (EFE).- Brasil abandonará la custodia de la Embajada argentina en Venezuela ante la necesidad de reorganizar el trabajo en el marco del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informaron a EFE fuentes del Ministerio brasileño de Relaciones Exteriores.

Brasil asumió la representación de los intereses argentinos en Caracas en agosto de 2024, después de que los diplomáticos de ese país fueran expulsados de Venezuela por la posición adoptada por el Gobierno de Javier Milei tras las elecciones presidenciales en que se le atribuyó la victoria a Nicolás Maduro.EFE

