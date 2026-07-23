Brasil acusa a EE.UU. de utilizar el trabajo forzoso como excusa para su proteccionismo

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São Paulo, 23 jul (EFE).- El Gobierno de Brasil rechazó este jueves la decisión de Estados Unidos de imponer un arancel de entre el 10 % y el 12,5 % sobre las importaciones procedentes de 60 economías, entre ellas la del propio país suramericano, y acusó a Washington de utilizar la lucha contra el trabajo forzoso como excusa para justificar su política comercial proteccionista.

A través de un duro comunicado, la Administración de Luiz Inácio Lula da Silva dijo que «ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista», Estados Unidos «optó por manipular un tema tan importante» para imponer un nuevo impuesto.

Esta decisión representa el segundo golpe arancelario aplicado por Estados Unidos contra el país suramericano en la última semana tras al gravamen del 25 % que entró en vigor este miércoles por supuestas prácticas «desleales».EFE

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