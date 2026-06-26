Brasil aguarda a reconocer a Keiko Fujimori por las apelaciones de Sánchez

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Brasilia, 26 jun (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dio a conocer este viernes que no se ha manifestado todavía respecto a las elecciones presidenciales de Perú, en las que se impuso la derechista Keiko Fujimori, por cuestiones de «cautela» por las apelaciones presentadas por el izquierdista Roberto Sánchez.

«Estamos esperando la conclusión del proceso electoral. Hubo cuestionamientos presentados por un candidato y preferimos aguardar un poco más antes de pronunciarnos», afirmó la secretaria de América Latina y el Caribe de la Cancillería, Gisela Maria Figueiredo Padovan.

De acuerdo con Padovan, se trata del mismo criterio aplicado a Colombia para emitir una posición oficial, que solo fue publicada por el Gobierno brasileño este jueves, después de que el izquierdista Iván Cepeda reconociese su derrota ante el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Casi tres semanas después de la votación en Perú, el cómputo oficial de votos se encuentra en el 99,87 % del total, pues hay un 0,123 % de actas aún pendientes de resolver las observaciones y apelaciones presentadas por el partido de Sánchez.

Hasta ese avance, Fujimori tiene el 50,12 % de votos frente al 49,87 % de Sánchez, con una ventaja de más de 44.000 sufragios a su favor, una diferencia ya insalvable.

Sánchez asegura que no reconocerá la victoria de Fujimori y ha anunciado que presentará una apelación ante el máximo tribunal electoral de Perú para que se anulen los votos en el extranjero, que favorecieron a su rival.

Este tribunal ya declaró infundadas 23 apelaciones presentadas por el partido de Sánchez contra votaciones dentro y fuera del territorio peruano.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ratificó este jueves que descarta cualquier «narrativa de fraude» en las elecciones presidenciales y espera proclamar los resultados finales de esos comicios el próximo 3 de julio. EFE

mp/psh