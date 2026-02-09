Brasil anuncia 270 millones de dólares en infraestructura para la producción de vacunas

São Paulo, 9 feb (EFE).- El Gobierno de Brasil anunció este lunes una inversión de 1.400 millones de reales (270 millones de dólares) destinados a la expansión y modernización del Instituto Butantan, un reconocido centro de investigación científica y productor de vacunas.

El valor del desembolso irá destinado a la construcción de dos nuevas fábricas y a la modernización de otras dos ya existentes del centro de investigación, creador del primer inmunizante del mundo en dosis única contra el dengue.

Con las reformas, este laboratorio de referencia en Brasil pasará a fabricar el insumo farmacéutico activo de la vacuna DTPa contra la difteria, el tétano y la tos ferina (o coqueluche), y de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), lo que hará que Brasil reduzca la dependencia a las vacunas importadas.

Durante el evento, el ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, afirmó que confía en que Brasil conseguirá «eliminar» el cáncer de cuello uterino gracias a la expansión de la vacuna contra el VPH, de la cual se estima una producción de 20 millones de dosis por año al finalizar las obras.

Además, se instaurará una plataforma de producción de vacunas de RNA mensajero (ARNm), lo que permitirá al país producir fórmulas de forma más ágil y a un menor costo operativo para responder a eventuales crisis sanitarias o nuevas pandemias.

Otra parte de la inversión será destinada a la producción de sueros líquido terapéuticos contra toxinas y venenos, con una capacidad estimada de producción de 5,5 millones de frascos por año al final del proceso de reforma.

Durante el evento, el Gobierno también anunció el inicio de la primera etapa de vacunación contra el dengue, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, para 1,2 millones de profesionales de la salud pública.

La expansión de la vacunación al resto de las personas de entre 15 y 59 años está prevista para comenzar en el segundo semestre de este año.

La vacuna, de dosis única y con efectividad comprobada contra los cuatro tipos de dengue, es producida por el Instituto Butantan, junto con la empresa china WuXi Biologics.

Los ensayos clínicos han mostrado que el suero brasileño tiene una eficacia del 73 % entre quienes no han padecido el dengue anteriormente y del 89 % entre los que ya lo contrajeron.

El año pasado, Brasil identificó 1,65 millones de casos probables de dengue, según datos del Ministerio de Salud. EFE

