Brasil anuncia un plan de choque para Correos: cierre de 1.000 agencias y 15.000 bajas

São Paulo, 29 dic (EFE).- La empresa estatal Correos de Brasil anunció este lunes un profundo plan de reestructuración para aplacar su grave crisis financiera, que incluye el cierre de 1.000 agencias, programas de bajas voluntarias para 15.000 trabajadoress y la venta de inmuebles.

El plan, que se ejecutará hasta 2027, prevé recortar gastos por valor de cerca de 7.500 millones de reales (1.340 millones de dólares / 1.140 millones de euros).

El presidente de Correos, Emmanoel Rondon, afirmó en una rueda de prensa que el objetivo no solo es revertir las millonarias pérdidas de los últimos años, sino «remodelar una institución centenaria para que continúe cumpliendo su misión pública en un mundo nuevo».

Entre enero y septiembre de 2025, la compañía acumuló pérdidas por valor de 6.000 millones de reales (1.100 millones de dólares al cambio de hoy), aunque los resultados negativos se arrastran desde 2022, según Rondon.

Entre las medidas previstas en el plan de choque está el cierre de unas mil agencias de Correos, lo que representa el 16 % del total de las que tiene la entidad estatal.

También se pondrán en marcha dos programas de bajas voluntarias con los que se pretenden concretar la salida de unos 15.000 trabajadores.

Por otro lado, la directiva sopesa abrir el capital de Correos, hoy 100 % pública, para que pase a operar como una empresa mixta con una participación minoritaria de accionistas privados, como ya ocurre en la petrolera Petrobras o el Banco do Brasil.

No obstante, Rondon subrayó que ese cambio de régimen societario está supeditado a los resultados de una consultoría y, en cualquier caso, descartó una privatización.

Además, para garantizar la viabilidad de la empresa en el corto plazo, Correos informó que pidió un préstamo de 12.000 millones de reales (2.150 millones de dólares) a cinco grandes bancos: Itaú, Bradesco, Santander Brasil y los públicos Banco do Brasil y Caixa Econômica Federal.

«El crédito permitirá cumplir con los contratos con los proveedores, con los beneficios de los empleados y con los impuestos. Con las cuentas al día y la calidad de la operación recuperada, volvemos a tener confianza en el mercado», manifestó Rondon. EFE

cms/rcf