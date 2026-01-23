Brasil aprovecha Fitur para hacer crecer el flujo de turistas españoles hacia el país

Madrid, 23 ene (EFE).- España fue el sexto país europeo con más turistas hacia Brasil, con un total de 160.4000 personas, en 2025, lo que le situó en el decimocuarto puesto global y, por ello, las entidades brasileñas presentes en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de Madrid buscan la forma de incrementar este flujo.

Si bien estas cifras crecieron un 92 % en los últimos tres años -83.700 españoles visitaron Brasil en 2022-, para el presidente de Embratur, Marcelo Freixo, todavía “hay un potencial muy grande”.

Bajo su criterio, la mejora de la conectividad aérea es fundamental para este objetivo, de forma que trabajan con aerolíneas como Iberia para que haya vuelos directos a los principales puntos del país como Río de Janeiro o Sao Paulo, pero también a la zona nordeste a ciudades como Recife o Fortaleza.

En cuanto al gasto que hacen los españoles cuando visitan el país, según datos ofrecidos por la Agencia Brasileña de Turismo, se estima un aproximado de 2.000 euros de media; mientras que los brasileños que visitan España, cuyo volumen subió un 70,7 % en 2025 -respecto a 2022- hasta los 593.000 viajeros, gastan de media unos 1.340 dólares (alrededor de 1.150 euros).

Freixo explicó a EFE que la oferta turística es muy diversa, con múltiples opciones de playa, de naturaleza con la Amazonía o el Pantanal, de cultura, de gastronomía o de arquitectura urbana: “Hay un Brasil para todo el mundo”.

“Brasil vive un momento muy precioso, muy rico. El país tiene el mayor crecimiento de todos en cuanto a turismo internacional, con 37 puntos porcentuales -respecto al ejercicio anterior-, por encima de países como Japón (21 %), Egipto (20 %) o Marruecos (19 %)”, añadió el presidente de Embratur.

Entre las razones de la buena marcha del turismo en su país, argumentó que, además de la diversidad, se encuentran la buena imagen de Brasil en todo el mundo, junto con un trabajo interno para ofrecer una oferta adecuada para cada mercado mediante el uso de inteligencia de datos.

“Toda la promoción de Brasil está adaptada, sabemos que promovemos en Alemania, qué deberíamos promover en España, en China, en Estados Unidos o en Chile. También sabemos cuáles son sus costos y la época en la que los turistas compran sus billetes para un viaje, es decir, la época ideal para la promoción de un destino”, enumeró durante la entrevista.

A nivel global, Brasil recibió en 2025 más de 9 millones de turistas extranjeros, siendo Argentina (3,4 millones de personas), Chile (801.921 personas), Estados Unidos (759.637), Paraguay (582.554) y Uruguay (524.729) los principales mercados.

En cuanto al gasto, los argentinos dejaron en el país 1.700 millones de dólares, seguidos de los estadounidenses con 1.000 millones y, aunque no figuran entre los diez países que más viajan a Brasil, los chinos gastaron 538 millones de dólares a lo largo del año pasado.

Por último, Freixo quiso aprovechar su presencia en Fitur para destacar que frente al “sueño de modelo americano de vida, de consumo” existe una alternativa de sostenibilidad, “un turismo muy marcado por la experiencia, por conocer cómo se vive en otro sitio, y Brasil tiene una riqueza muy grande de sus comunidades tradicionales”. EFE

