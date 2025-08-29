The Swiss voice in the world since 1935

Brasil aumenta su déficit fiscal en julio hasta el 7,86 % del PIB

São Paulo, 29 ago (EFE).- Brasil interrumpió en julio su senda de mejoría de sus cuentas públicas y su déficit fiscal aumentó hasta el 7,86 % del producto interior bruto (PIB) acumulado en los últimos doce meses, lo que supone 0,56 puntos más que el mes anterior.

Este es el primer dato negativo después de cuatro meses seguidos de tendencia de reducción del déficit de las cuentas públicas de la mayor economía de América Latina, informó este viernes el Banco Central.

La deuda pública del país también subió 0,9 puntos en un mes, hasta 77,6 % del PIB, un deterioro que se debe al alto nivel de los tipos de interés, así como a la ralentización de la economía brasileña.

El resultado primario, usado como referencia en el país y que no incluye los intereses de la deuda, registró en julio un déficit de 66.600 millones de reales (12.265 millones de dólares), el triple que el mismo mes de 2024.

La gran mayoría de ese déficit se debe al aumento de gastos del Gobierno central, aunque las administraciones regionales y las empresas públicas también gastaron más de lo que ingresaron en el séptimo mes de 2025.

La economía brasileña se expandió un 3,4 % en 2024, impulsada por la industria y el sector servicios, aunque para este año, el mercado financiero y el Gobierno proyectan un frenazo y calculan que el país crecerá entre un 2 y un 2,5 %. EFE

