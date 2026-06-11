Brasil avanza en reducir la edad penal a 16 años

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El Congreso de Brasil avanzó este miércoles en una reforma constitucional para reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años, una medida rechazada por el gobierno del presidente Lula pero defendida por su rival en las elecciones, el derechista Flávio Bolsonaro.

La propuesta fue aprobada en comisión por 44 votos contra 18, pero aún deberá superar varias instancias del parlamento, de mayoría conservadora.

La medida vuelve al centro del debate a cuatro meses de los comicios de octubre, con la inseguridad entre las principales preocupaciones del electorado.

Según un sondeo del instituto Real Time Big Data de mayo, la iniciativa cuenta con el respaldo de 90% de los brasileños.

«Se acabó la tolerancia con el bandido que usa la edad cronológica para cometer crímenes bárbaros», dijo recientemente en redes sociales Flávio Bolsonaro.

El senador, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, promete endurecer la lucha contra el crimen si gana los comicios.

Actualmente, jóvenes de entre 16 y 18 años que cometen crímenes graves, como homicidio o violación, pueden ser internados hasta tres años en un régimen especial de menores.

El Ministerio de Derechos Humanos del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva calificó la iniciativa de «ineficaz para enfrentar la violencia» y señaló que contraviene estándares internacionales.

En el Congreso, los defensores de la medida argumentan que la impunidad alienta la participación de adolescentes en el crimen.

«Millones de brasileños no aceptan que alguien que puede votar viole y cometa crímenes bárbaros», dijo el diputado bolsonarista Domingos Sávio.

La congresista izquierdista Talíria Petrone, aliada del gobierno, lo rebatió: «Ofrece una solución falsa» al miedo ante la violencia.

Petrone señaló que la reincidencia en el sistema penitenciario ronda el 50%, mientras que en el sistema socioeducativo de menores no llega al 14%.

Para el penalista Acácio Miranda, la reforma «sería inconstitucional» por la llamada «cláusula pétrea, el núcleo de la Constitución, que no puede ser modificado», dijo a la AFP.

Flávio Bolsonaro aplaudió la decisión reciente de Estados Unidos de designar como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital, las dos mayores facciones criminales del país.

Lula, que busca la reelección y encabeza de varios puntos las últimas encuestas, criticó esa iniciativa.

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