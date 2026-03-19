Brasil baja su tasa directriz a 14,75%, el primer recorte en casi dos años

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El Banco Central de Brasil redujo su tasa de interés de referencia por primera vez en casi dos años, aunque pidió «cautela» en un escenario marcado por el «aumento de la volatilidad» de los precios de las materias primas por la guerra en Oriente Medio.

La reducción era pedida por el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien desde que volvió al poder en 2023 defiende un recorte de la tasa para estimular la economía del gigante suramericano.

La tasa Selic anterior de 15%, una de las más altas del mundo, estaba vigente desde junio de 2025, después de siete alzas consecutivas. Este miércoles se redujo a 14,75%.

En un comunicado el Comité de Política Económica (Copom) del Banco Central describió un escenario externo «incierto» debido al «recrudecimiento de los conflictos geopolíticos en Oriente Medio».

«Ese escenario exige cautela por parte de países emergentes en un entorno marcado por el aumento de la volatilidad de los precios de los activos y las materias primas», añadió.

El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán disparó los precios del petróleo después de que Irán bloqueara el estrecho de Ormuz, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Lula anunció la semana pasada medidas para evitar el alza de los precios de los combustibles. Ello incluye la eliminación temporal de los impuestos sobre el diesel, que mueve la gran mayoría de los camiones de carga en Brasil. Sus aumentos de precio suelen encarecer el transporte y, por ende, los alimentos.

«Estamos asumiendo un sacrificio (…) para evitar que los efectos de la irresponsabilidad de la guerra lleguen al pueblo brasileño», declaró Lula en ese momento.

El líder izquierdista, que ya gobernó Brasil entre (2003-2010), espera competir por la reelección en las presidenciales de octubre.

También este miércoles la Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central) mantuvo sus tipos de interés por segunda reunión consecutiva y subrayó que el impacto de la guerra sobre la mayor economía mundial es incierto.

– Desde mayo 2024 –

En su anterior reunión en enero, el Comité de Política Económica (Copom) del BCB ya había anticipado una «flexibilización» a partir de marzo de la Selic, que tuvo un ciclo alcista entre septiembre de 2024 y junio de 2025, y desde entonces se mantenía inalterada.

El BCB no había hecho un recorte a la Selic desde mayo de 2024.

La reducción de 0,25 puntos coincide con las previsiones de la mayoría de más de un centenar de instituciones financieras consultadas por el diario Valor Económico.

Altas tasas de interés encarecen el crédito y desalientan el consumo y la inversión, lo que suele frenar el crecimiento económico.

Brasil registró en febrero una inflación interanual de 3,8%, dentro de la meta del Banco Central, en parte gracias a una baja del precio de la gasolina antes de la guerra en Oriente Medio.

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