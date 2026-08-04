Brasil bate récord de inscritos a primera subasta de baterías de almacenamiento de energía

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São Paulo, 3 ago (EFE).- Brasil registró una cifra récord de 6.091 proyectos que suman 296.807 megavatios (MW) de potencia para participar en la primera subasta de sistemas de almacenamiento de energía en baterías a gran escala del país, según informó este lunes la Empresa de Investigación Energética (EPE).

La masiva inscripción para la subasta marca la entrada formal de la tecnología de almacenamiento masivo en el mercado eléctrico brasileño y refleja el alto interés de los inversores por apoyar la adopción de fuentes renovables de energía y por optimizar la red eléctrica nacional, señaló el comunicado de la entidad.

Sin embargo, la EPE aclaró que el registro no implica la habilitación directa de las propuestas, sino que a partir de ahora todos los proyectos pasarán por una evaluación de habilitación técnica antes de definir los competidores finales.

De acuerdo con la normativa vigente, el proceso se dividirá en dos subastas diferenciadas: una reservada exclusivamente para proyectos que incorporen baterías con contenido e industria nacional, y otra abierta de forma general al resto de los proyectos elegibles.

Los vencedores de las subastas, programadas para llevarse a cabo los días 2 y 4 de diciembre, firmarán contratos de 15 años para suministrar disponibilidad de potencia al Sistema Interconectado Nacional, la red que integra la mayor parte de la generación y distribución eléctrica de Brasil, a partir de 2028.

La decisión del Gobierno brasileño responde a los crecientes problemas operativos derivados de la rápida expansión de las fuentes eólica y solar en los últimos años, especialmente en el nordeste, una de las regiones con mayor potencial de generación renovable del país.

Actualmente, en las horas de máxima producción limpia, la generación supera con frecuencia la capacidad de consumo o de transporte de las líneas de transmisión.

Como consecuencia, el operador de la red se ve obligado a ordenar recortes temporales en la producción de los parques eólicos y solares, desperdiciando parte de la energía producida.

Según las reglas divulgadas por el Ministerio de Minas y Energía, los sistemas contratados deberán utilizar baterías totalmente nuevas y estar listos para inyectar electricidad cuando el operador lo solicite, especialmente en momentos de mayor demanda o de restricciones en la oferta.

Con ello se busca absorber los excedentes de energía limpia en horas pico de producción, liberar electricidad en momentos de alta demanda y garantizar la seguridad del suministro eléctrico nacional.EFE

adm/gpv