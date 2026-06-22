Brasil bate récords de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales hasta mayo

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Río de Janeiro, 22 jun (EFE).- Brasil registró récords históricos en el transporte aéreo tanto doméstico como internacional durante los cinco primeros meses de 2026, impulsado por el crecimiento de la demanda turística y de negocios, según datos divulgados este lunes por el Gobierno.

Entre enero y mayo, 42 millones de pasajeros viajaron en vuelos nacionales, un volumen un 6 % superior a los 39,8 millones contabilizados en el mismo período de 2025, según datos de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) compilados en un comunicado del Ministerio de Turismo.

Se trata de la primera vez que el país supera la barrera de los 42 millones de pasajeros en los cinco primeros meses de un año desde que existen registros comparables.

El desempeño también fue récord en mayo. Durante ese mes, 8,31 millones de personas utilizaron vuelos domésticos, cifra un 2 % superior a la de mayo del año pasado y la más alta para el mes desde el inicio de la serie histórica, en 2000.

El mercado internacional mantuvo igualmente una trayectoria de expansión. En los cinco primeros meses del año, 12,8 millones de pasajeros embarcaron o desembarcaron en vuelos entre Brasil y otros países, un aumento del 10 % frente a los 11,6 millones registrados entre enero y mayo de 2025.

Solo en mayo, el movimiento internacional alcanzó 2,23 millones de pasajeros, un crecimiento del 5 % respecto a los 2,13 millones registrados en el mismo mes del año anterior.

El Ministerio de Turismo atribuyó los resultados al fortalecimiento de la conectividad aérea y al aumento de la demanda por desplazamientos dentro y fuera del país.

El titular de la cartera, Gustavo Feliciano, afirmó que las cifras reflejan el dinamismo del sector turístico brasileño y el impacto de las políticas orientadas a ampliar la oferta de rutas y estimular los viajes.

Los datos refuerzan la recuperación y expansión de la aviación comercial brasileña, que viene acumulando sucesivos récords de movimiento de pasajeros tras el fuerte crecimiento observado en los últimos años. EFE

cm/rrt