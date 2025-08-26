Brasil carga contra el ministro de Defensa israelí por sus ofensas «inaceptables» a Lula

Brasilia, 26 ago (EFE).- El Gobierno brasileño criticó este martes al ministro de Defensa israelí, Israel Katz, por sus ofensas «inaceptables» contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y le pidió que asuma su responsabilidad sobre los recientes ataques a un hospital de Gaza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil afirmó en redes sociales que Katz profirió «ofensas, falsedades y groserías inaceptables» contra el país y contra Lula, a quien acusó de ser un «antisemita declarado» y un «simpatizante de Hamás».

«Se espera que el señor Katz, en lugar de las habituales mentiras y agresiones, asuma su responsabilidad e investigue la verdad sobre el ataque de ayer contra el hospital Naser en Gaza, que provocó la muerte de al menos 20 palestinos, incluyendo pacientes, periodistas y trabajadores humanitarios», apuntó.

La Cancillería añadió que el político israelí «no puede eximirse de su responsabilidad» sobre ese episodio y dijo que le toca «asegurar que su país no solo prevenga, sino que también impida la práctica de genocidio».

En su mensaje contra Lula, Katz se refirió a la decisión del Gobierno brasileño de retirar al país de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés).

«Sabremos defendernos del eje del mal del islamismo radical, incluso sin ayuda de Lula y de sus aliados», escribió.

Para rematar, Katz publicó una imagen creada con Inteligencia Artificial en la que el brasileño aparece como una marioneta del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Lula fue declarado persona non grata el año pasado por el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, después de comparar la ofensiva israelí en Gaza con el Holocausto sufrido por los judíos a manos de los nazis.

En respuesta, el Gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv, quien luego fue mandado a otro destino sin que las autoridades nombraran a un sucesor.

Por otro lado, el Ejecutivo israelí retiró el lunes su propuesta de embajador en Brasilia, después de que las autoridades del país sudamericano ignoraran la petición de aval de las credenciales diplomáticas, según adelantó el diario ‘The Times of Israel’. EFE

