Brasil celebra el alto el fuego entre EE. UU. e Irán y pide que se extienda a Líbano

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(Actualiza con otro comunicado de condena a los bombardeos en Líbano)

São Paulo, 8 abr (EFE).- El Gobierno brasileño celebró este miércoles el alto el fuego anunciado ayer entre EE. UU., Israel e Irán y pidió que este se extienda a Líbano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó en un comunicado su «satisfacción con la perspectiva de negociaciones para el establecimiento de un acuerdo de paz amplio», después de casi mes y medio de ataques.

Asimismo, instó a las partes del conflicto a evitar acciones de «naturaleza militar y retórica» que puedan llevar a una nueva escalada de las tensiones.

Por otra parte, la Cancillería reclamó que el alto el fuego se aplique también a Líbano, donde Israel ha dicho que continuará con su ofensiva militar contra Hizbolá pese al acuerdo con Irán.

«El Gobierno brasileño señala la importancia de que el cese de las hostilidades se extienda a Líbano, país que, debido a los intensos ataques israelíes, vive una grave crisis humanitaria», reza la nota.

En un comunicado posterior, la Cancillería condenó los últimos bombardeos contra el país árabe, que han dejado al menos 254 muertos y más de 1.000 heridos, y alertó que estos amenazan con aumentar la inestabilidad y la violencia en la región.

Por ello, instó a Israel a suspender «inmediatamente» los ataques y a retirar a todas sus fuerzas del sur del Líbano.

La propuesta de Pakistán para un cese de las hostilidades por un periodo de dos semanas a cambio de la apertura del estrecho de Ormuz fue aceptada por las partes poco antes de que venciera el plazo dado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump había amenazado con «eliminar la civilización» de Irán y bombardear infraestructura de carácter civil, como puentes y centrales eléctricas, si las autoridades persas no aceptaban sus demandas.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tachado la guerra iniciada por EE. UU. e Israel como «innecesaria» e «irresponsable» y ha criticado el impacto que esta ha tenido sobre los precios de los combustibles. EFE

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