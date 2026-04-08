Brasil celebra el alto el fuego entre EE.UU. e Irán y pide que incluya al Líbano

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São Paulo, 8 abr (EFE).- El Gobierno brasileño celebró este miércoles el alto el fuego anunciado la víspera entre EE.UU. e Irán y pidió que este incluya al Líbano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó en un comunicado su «satisfacción con la perspectiva de negociaciones para el establecimiento de un acuerdo de paz amplio», después de casi mes y medio de ataques.

Asimismo, instó a las partes del conflicto a evitar acciones de «naturaleza militar y retórica» que puedan llevar a una nueva escalada de las tensiones.

Por otra parte, la Cancillería reclamó que el alto el fuego se aplique también al Líbano, donde Israel ha dicho que continuará con su ofensiva militar contra la milicia chií Hizbulá pese al acuerdo con Irán.

«El Gobierno brasileño señala la importancia de que el cese de las hostilidades se extienda al Líbano, país que, debido a los intensos ataques israelíes, vive una grave crisis humanitaria», reza la nota.

El comunicado apunta, además, a los cientos de muertes, incluido de civiles, provocadas por los bombardeos, así como al «desplazamiento forzoso» de buena parte de la población libanesa.

La propuesta de Pakistán para un cese de las hostilidades por un periodo de dos semanas a cambio de la apertura del estrecho de Ormuz fue aceptada por las partes poco antes de que venciera el plazo dado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El líder republicano había amenazado con «eliminar la civilización» de Irán y bombardear infraestructura de carácter civil, como puentes y centrales eléctricas, si las autoridades iraníes no aceptaban sus demandas.

Para Trump, los ataques israelíes contra Hizbulá en el Líbano son una «escaramuza» separada de la guerra librada junto a Israel contra Irán, por lo que no forman parte del alto el fuego temporal. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha señalado no obstante que dicho cese de hostilidades sí incluye al Líbano.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tachado la guerra iniciada por EE.UU. e Israel el 28 de febrero como «innecesaria» e «irresponsable» y ha criticado el impacto que esta ha tenido sobre los precios de los combustibles.EFE

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