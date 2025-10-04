The Swiss voice in the world since 1935
Brasil compra antídotos en el exterior ante el aumento de las intoxicaciones por metanol

Este contenido fue publicado en
2 minutos

São Paulo, 4 oct (EFE).- El Gobierno brasileño anunció este sábado la compra en el exterior de miles de dosis de antídotos para tratar las intoxicaciones por metanol, tras registrarse 127 casos y 12 muertes en la última semana por bebidas adulteradas con este producto.

El Ministerio de Salud adquirió 12.000 ampollas de etanol y otras 2.500 unidades de fomepizol, estas procedentes de Japón, para «fortalecer» las existencias de las que dispone la red pública de atención sanitaria, según dijo en un comunicado.

«Esta ampliación garantiza que ningún paciente se quede sin acceso al tratamiento adecuado», afirmó ante los medios de comunicación el ministro Alexandre Padilha, quien destacó que la eficacia de estos antídotos está «comprobada» y «reconocida» por la comunidad científica internacional.

Los medicamentos se pueden suministrar directamente a los casos sospechosos sin necesidad de esperar a que un examen de laboratorio dé positivo por metanol, un biocombustible altamente tóxico que provoca vómitos, ceguera e incluso la muerte.

De las 127 incidencias por bebidas adulteradas con este producto reportadas hasta ahora, 11 están confirmadas y otras 116 siguen bajo investigación.

En cuanto a los óbitos, uno ya se atribuye al metanol, mientras que el resto está en análisis.

El estado de São Paulo, que concentra 104 de los casos, ha intensificado las operaciones policiales contra bodegas sospechosas de distribuir bebidas adulteradas.

En ese sentido, el Gobierno regional ha decretado la clausura de seis establecimientos, suspendido la licencia de una distribuidora y requisado miles de botellas con bebidas alcohólicas.

Ante la reciente reducción del consumo provocada por la alarma social, la Asociación de Bares y Restaurantes de São Paulo llamó a los comercios a comprar solo de distribuidores confiables y a eliminar de forma segura las botellas ya utilizadas.EFE

jmc/mrs

