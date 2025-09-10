Brasil compra un buque de asalto anfibio de la Marina Real británica

Río de Janeiro, 10 sep (EFE).- La Marina de Brasil firmó este miércoles el contrato de compra del HMS Bulwark, un buque de asalto anfibio perteneciente a la Marina Real británica y que puede usarse para el transporte y el desembarque de tropas y equipos en áreas costeras, informaron fuentes oficiales.

El HMS Bulwark es una embarcación de 176 metros de eslora con capacidad para transportar hasta 710 militares y 19.560 toneladas de carga a una velocidad promedio de 18 nudos (unos 34 kilómetros por hora), según un comunicado de la Marina brasileña.

El navío puede usarse en operaciones humanitarias por estar habilitado para transportar y desembarcar en la costa hospitales de campaña, suministros, medicinas y otros artículos destinados a atender situaciones de emergencia.

Pese a que la Marina no divulgó el valor de la compra, la prensa británica informó en abril pasado, cuando se firmó la carta de intención de adquisición, que Brasil ofreció 20 millones de libras (unos 27 millones de dólares) por la compra de dos buques británicos, el HMS Albion y el HMS Bulwark, que son de características similares.

Su adquisición constituye «un hito en el esfuerzo de recomposición del núcleo del poder naval de Brasil», afirmó el comandante de la Marina, almirante Marcos Sampaio Olsen, que asistió a la ceremonia de firma del contrato en Londres.

El que será el segundo mayor navío en la flota brasileña se encuentra actualmente en Plymouth (Inglaterra), en donde es sometido a un proceso de modernización de sistemas de comando y de control, y de revisión de sus sistemas de propulsión y generación de energía.

Ese proceso buscan extender su vida útil al menos otras dos décadas.

La Marina prevé enviar 92 militares a Reino Unido entre septiembre y noviembre para su capacitación en el navío y componer parte de la tripulación que se encargará de llevarlo a Brasil el próximo año. EFE

