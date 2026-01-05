Brasil condena la intervención en Venezuela y rechaza la creación de «protectorados»

1 minuto

Naciones Unidas, 5 ene (EFE).- Brasil condenó este lunes la «intervención armada» estadounidense en territorio venezolano, y dijo que no cree que la solución a la crisis en el país radique en «la construcción de protectorados» sino de «soluciones que respeten la autodeterminación del pueblo» de Venezuela.

El representante permanente de Brasil ante las Naciones Unidas, Sérgio Danese, a quien le fue cedido el uso de la palabra a pesar de no integrar el Consejo de Seguridad, calificó la acción militar estadounidense en Venezuela y la captura del presidente, Nicolás Maduro, como «un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional».EFE

ny-adm/jlp

(foto) (vídeo)