Brasil condena los ataques de Israel contra «áreas civiles» en el Líbano

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São Paulo, 13 mar (EFE).- El Gobierno brasileño condenó este viernes los continuos ataques de Israel contra «áreas civiles» en el Líbano y le pidió «respetar» la soberanía del país vecino.

La Cancillería apuntó en un comunicado que los bombardeos israelíes en los suburbios de Beirut y en otras partes del país han provocado muertes y el desplazamiento de decenas de miles de personas.

Al mismo tiempo, condenó el lanzamiento de misiles por parte de la milicia libanesa Hezbolá hacia el territorio israelí, en respuesta a la ofensiva iniciada por el Estado judío y EE.UU. contra Irán.

En ese sentido, la Cancillería expresó su apoyo a los «esfuerzos» del Ejecutivo libanés, que no controla a Hezbolá, para «ejercer plena soberanía sobre su territorio y garantizar el monopolio del uso de la fuerza».

En cuanto al bombardeo de un batallón de cascos azules de la ONU en el sur de Líbano, el Ministerio expresó su solidaridad con los heridos y recordó que cualquier ataque deliberado contra misiones de mantenimiento de la paz son una «grave violación del derecho internacional».

Por ello, llamó a los dos bandos a cesar «inmediatamente» las hostilidades y a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

El Gobierno brasileño se ha mostrado abiertamente crítico de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y cuyas repercusiones han provocado una escalada en los precios internacionales del petróleo. EFE

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