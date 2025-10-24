Brasil confía en llegar a la COP30 con nuevas metas de reducción de más de 100 países

São Paulo, 24 oct (EFE).- La CEO de la próxima cumbre climática de la ONU (COP30), la brasileña Ana Toni, ha dicho este viernes que confía en que más de 100 países presenten compromisos de reducción de emisiones de gases contaminantes antes del inicio de la conferencia.

Toni ha reconocido, durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, que hay un «retraso» en la presentación de las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y que, hasta ahora, apenas unas sesenta naciones lo han hecho.

En ese sentido, ha declarado que la Unión Europea, que tradicionalmente ha liderado las discusiones, se ha retrasado porque el cambio climático se ha vuelto un «asunto de disputa regional y nacional».

Con todo, ha apuntado a «promesas» de nuevas metas y ha afirmado que el sistema establecido en el Acuerdo de París hace 10 años «funciona».

«El sistema climático es sólido y consistente, (pese a que) obviamente pasa por un momento difícil», ha indicado.

Si bien ha admitido que la decisión de EE.UU. de salir del Acuerdo de París generó preocupación, Toni se ha mostrado contenta por sus efectos limitados.

«Estábamos muy afligidos con la posibilidad de que muchos otros países siguieran el camino de EE.UU., (pero) eso no sucedió y es una muy buena noticia», ha manifestado.

Naciones Unidas tiene previsto publicar a principios de noviembre el informe que calcula la brecha entre las metas de reducción presentadas por los países y lo que se necesitaría para mantener la temperatura del planeta por debajo de un aumento de 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió esta semana que es «inevitable» que el planeta supere el aumento de 1,5 grados en los próximos años.EFE

