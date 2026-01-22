Brasil confía en que la Comisión Europea aplique provisionalmente el acuerdo con Mercosur

São Paulo, 22 ene (EFE).- Brasil confía en que su Congreso ratifique «rápido» el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, y que la Comisión Europea opte por aplicar el tratado de manera provisional, mientras la justicia europea estudia su legalidad.

El vicepresidente y ministro de Industria y Comercio brasileño, Geraldo Alckmin, dijo este jueves que pretenden acelerar la tramitación del pacto en el Parlamento, tras el «percance» que ha supuesto la decisión de la Eurocámara de enviarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

«Cuanto más rápido actuemos, mejor. Y eso ayudará —entiendo que ayudará— en la Comisión Europea a que haya una aplicación provisional, mientras se desarrolla la discusión en el ámbito judicial», explicó Alckmin a los periodistas.

El acuerdo entre el bloque suramericano y europeo, que prevé la reducción o eliminación gradual de los aranceles para el 90 % de las importaciones y exportaciones, se firmó el sábado pasado en Asunción, después de 26 años de negociaciones.

No obstante, su entrada en vigor requiere aún de una serie de trámites a nivel interno, entre ellos en la Eurocámara, que el miércoles, en una decisión ajustada que se dirimió por diez votos de diferencia, congeló su aplicación y lo remitió a la Justicia europea.

Se estima que la corte europea puede tardar en pronunciarse entre 18 y 24 meses.

Aunque legalmente, la Comisión Europea no tiene la obligación de esperar a la Eurocámara y podría empezar a aplicarlo de forma provisional, si alguno de los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) lo ratifica.

Esa es la apuesta de Brasil: aprobarlo «lo más rápido posible» en su Parlamento, que está dominado por fuerzas conservadoras y, a priori, parece ser favorable mayoritariamente al acuerdo.

Alckmin resaltó el carácter «histórico» del tratado en un momento de «inestabilidad geopolítica» y «proteccionismo», en aparente alusión a la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El vicepresidente se reunió este jueves con el jefe de la Comisión de Exteriores del Senado brasileño, Nelsinho Trad, quien a su vez conversará también hoy con la embajadora de la UE en Brasil, Marian Schuegraf.

En la misma línea, Trad dijo estar «muy optimista» con vista a una tramitación y aprobación rápida en el Congreso brasileño.

«Tengo la convicción de que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para acelerar este proceso y hacer llegar a la población brasileña, en última instancia, los beneficios que trae este acuerdo», añadió. EFE

