Brasil confía en que la Cumbre Amazónica dejará una posición única de cara a la COP30

Brasilia, 18 ago (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará el próximo jueves a Bogotá para asistir a la V Cumbre Amazónica, de la cual su Gobierno espera que salga una posición unificada de cara a la COP30, informaron este lunes fuentes oficiales.

Lula «reafirmará el compromiso de Brasil en favor de una nueva agenda estratégica para la Amazonía», declaró en rueda de prensa el jefe para Suramérica de la cancillería brasileña, João Marcelo Queiroz.

El Gobierno brasileño confía en que la cita del próximo viernes en la capital colombiana permitirá «unificar posiciones» regionales para la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU (COP30), que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém, anticipó el diplomático.

Las reuniones técnicas de la Cumbre Amazónica comenzaron este lunes y estarán seguidas, el próximo jueves, de un encuentro de cancilleres previo a la cita presidencial del viernes.

La agenda abarca asuntos como cambio climático, deforestación, combustibles fósiles y amenazas trasnacionales como la minería ilegal, además del intercambio de buenas prácticas entre los países amazónicos.

A las reuniones de Bogotá asistirán las delegaciones de los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA): Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

El jefe del departamento de Biodiversidad de la Cancillería, Patrick Luna, apuntó en la citada conferencia de prensa que otro objetivo del presidente Lula en la Cumbre Amazónica es garantizar el apoyo regional a un fondo de financiación para los países en desarrollo que se comprometan con la preservación de las selvas tropicales.

Según Luna, la propuesta formal para la creación de este fondo será presentada por Brasil en el marco de la COP30 y ya cuenta con respaldo de varios países africanos y asiáticos. EFE

