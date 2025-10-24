Brasil confía llegar a COP30 con nuevas metas de reducción de gases de más de cien países

São Paulo, 24 oct (EFE).- La CEO de la próxima cumbre climática de la ONU (COP30), la brasileña Ana Toni, dijo este viernes confiar en que más de cien países presenten compromisos de reducción de emisiones de gases contaminantes antes del inicio de la conferencia.

Toni reconoció, durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, que hay un «retraso» en la presentación de las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y que, hasta ahora, apenas unas sesenta naciones lo han hecho.

En ese sentido, dijo que la Unión Europea, que tradicionalmente ha liderado las discusiones, se ha retrasado porque la crisis climática se volvió un «asunto de disputa regional y nacional».

Con todo, apuntó a «promesas» de nuevas metas y afirmó que el sistema establecido en el Acuerdo de París hace diez años «funciona».

«El sistema climático es sólido y consistente, (pese a que) obviamente pasa por un momento difícil», señaló.

Si bien reconoció que la decisión de EE.UU. de salir del Acuerdo de París generó preocupación, Toni se mostró contenta por sus efectos limitados.

«Estábamos muy afligidos con la posibilidad de que muchos otros países siguieran el camino de EE.UU., (pero) eso no sucedió y es una muy buena noticia», afirmó.

Naciones Unidas tiene previsto publicar a principios de noviembre el informe que calcula la brecha entre las metas de reducción presentadas por los países y lo que se necesitaría para mantener la temperatura del planeta por debajo de un aumento de 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió esta semana que es «inevitable» que el planeta supere el aumento de 1,5 grados en los próximos años.EFE

