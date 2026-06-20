Brasil continúa con sus recortes de la tasa directriz a pesar de las presiones inflacionarias

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El Banco Central de Brasil redujo este miércoles por tercera vez consecutiva su tasa de interés de referencia en medio de presiones inflacionarias, un anuncio positivo para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a cuatro meses de los comicios en los que buscará la reelección.

La tasa Selic, una de las más altas del mundo, pasó como era esperado de 14,50% a 14,25%, informó el banco en un comunicado.

El Comité de Política Monetaria (Copom) dijo actuar con «serenidad y cautela», ante proyecciones de la inflación que se alejan de la meta oficial.

Desde que volvió al poder en 2023, el izquierdista Lula defiende un recorte de la tasa Selic para estimular la economía del gigante suramericano.

El Banco Central inició en marzo un ciclo de recorte tras casi dos años.

Pero se volvió más cauteloso después de que estallara la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, a fines de febrero.

El conflicto hizo subir el precio del petróleo por encima de los 100 dólares, con consecuencias para toda la economía mundial.

Las presiones inflacionarias persisten alrededor del mundo, incluso después de que Washington y Teherán anunciaran un acuerdo que puede llevar a la normalización del comercio de crudo.

El Copom mencionó este miércoles un escenario «incierto» por la «indefinición» sobre los términos de ese acuerdo.

– Sin sorpresas –

Altas tasas de interés encarecen el crédito y desalientan el consumo y la inversión, por lo que frenan la inflación.

Pero el gobierno brasileño ha mantenido la presión para reducir la Selic, cuyo nivel actual es «poco civilizado», según el ministro de Finanzas, Dario Durigan.

La reducción de 0,25 puntos de la Selic era esperada por la mayoría de más de un centenar de instituciones financieras consultadas por el diario Valor Económico.

El gobierno de Lula lanzó medidas para frenar el alza de los combustibles, especialmente el diesel, esencial para el transporte de carga en Brasil.

Aunque la gasolina y el diesel cayeron en mayo, la inflación interanual aumentó a 4,72%.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, la inflación interanual en Brasil ha tenido un avance sostenido.

El aumento del costo de vida es una de las principales preocupaciones de los brasileños, y estará entre los temas centrales de la campaña para los comicios de octubre.

Según sondeos, Lula lidera por varios puntos las intenciones de voto en segunda vuelta frente a su principal rival, senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

ll-rsr/dga