Brasil convoca a encargada de negocios israelí por el maltrato a miembros de la flotilla

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Brasilia, 21 may (EFE).- Brasil convocó este jueves a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en Brasilia, Rasha Athamni, por el trato «degradante y humillante» dado a los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud, informó una fuente gubernamental.

La Cancillería de Brasil ya convocó a la máxima representante israelí en el país por una operación anterior similar para interceptar a los miembros de la flotilla, en su intento por alcanzar la Franja de Gaza para llevar ayuda y denunciar la ofensiva militar en el enclave palestino. EFE

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