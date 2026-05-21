Brasil convoca a encargada de negocios israelí por el maltrato a miembros de la flotilla

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Brasilia, 21 may (EFE).- Brasil convocó este jueves a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en Brasilia, Rasha Athamni, por el trato «degradante y humillante» dado a los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud, entre los que hay cuatro brasileños, informaron a EFE fuentes gubernamentales.

La Cancillería brasileña ya convocó a la máxima representante israelí en el país por una operación anterior similar para interceptar a los miembros de la flotilla en su intento por alcanzar la Franja de Gaza para llevar ayuda y denunciar la ofensiva militar.

Athamni, al frente de la legación israelí desde octubre de 2025, fue recibida en la tarde de este jueves por el director del Departamento de Oriente Medio del Ministerio de Exteriores brasileño, Clélio Nivaldo Crippa Filho, indicó la citada fuente.

Esta nueva protesta diplomática de la Administración de Luiz Inácio Lula da Silva se produce después de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, compartiera en redes imágenes en las que se ve a los activistas en un buque militar maniatados y hacinados, de rodillas y con la cabeza contra el suelo.

También se observa al ministro recibirlos ya en tierra con un «bienvenidos a Israel» mientras ondea una bandera del Estado judío, y afirmando «así es como debe ser», mientras supervisa cómo los conducen con la cabeza gacha.

En otra imagen, policías hacen caminar a los detenidos agachados, agarrándolos por la cabeza y con las manos maniatadas en la espalda.

Brasil ya «deploró» en la víspera el trato «degradante y humillante» dado a los detenidos por parte de las autoridades israelíes, «en particular por el ministro Ben Gvir».

«Brasil exige la liberación inmediata de todos los activistas detenidos, incluidos cuatro ciudadanos brasileños, así como el pleno respeto de sus derechos y de su dignidad, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Israel», afirmó la Cancillería en la nota del miércoles.

El Ejecutivo de Lula calificó, además, de «ilegales» tanto la interceptación, en aguas internacionales, de las embarcaciones de la flotilla como la detención de sus participantes.

Las relaciones diplomáticas entre Brasil e Israel son mínimas a raíz de la campaña militar de Israel sobre Gaza, que Lula calificó públicamente de «genocidio», a lo que el Estado judío respondió declarándole ‘persona non grata’.

Los muertos en Gaza superan a día de hoy los 72.000 como consecuencia de la ofensiva israelí iniciada el 7 de octubre de 2023, cuando Israel comenzó los bombardeos en represalia por el ataque de milicias palestinas ese mismo día a su territorio, donde mataron a 1.200 israelíes y tomaron como rehenes a 251. EFE

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