Brasil convoca a una tenista de 15 años para eliminatorias de la Copa Billie Jean King

Río de Janeiro, 17 oct (EFE).- El capitán del equipo brasileño, Luiz Peniza, incluyó este viernes en su lista de convocadas para las eliminatorias de noviembre de la Copa Billie Jean King a la tenista Nauhany ‘Naná’ Silva, de 15 años, actualmente en el puesto 772 del ránking mundial pero considerada como la mayor promesa del país.

Naná reforzará el equipo brasileño que se enfrentará con Portugal y Australia entre el 14 y el 16 de noviembre próximo en las pistas duras del Domain Tennis Centre de la ciudad australiana de Hobart por el Grupo E de las eliminatorias de la Copa Billie Jean King.

El vencedor del grupo clasificará a la siguiente fase eliminatoria para competir por un lugar en las Finales 2026, que se disputarán, al igual que este año, en la ciudad china de Shenzhen.

La adolescente, que este año venció su primer partido en un torneo profesional en el WTA 250 SP Open de São Paulo, conquistó el mes pasado el título individual del W15 de São João da Boa Vista (Brasil) y fue campeona por parejas del ITF W35 de São Paulo al lado de Ana Candiotto.

Además de Naná, llamada por primera vez por Brasil para la Billie Jean King, Peniza convocó a las tenistas Laura Pigossi (200 de la WTA) y Ana Candiotto (461), así como a las especialistas en parejas Luisa Stefani (22 en el ránking de dobles) e Ingrid Martins (67).

La gran ausente será Bia Haddad Maia, mejor raqueta de Brasil y que ya estuvo entre las diez mejores del mundo pero que actualmente ocupa el lugar 52 en la clasificación internacional.

Haddad Maia anunció en septiembre pasado que hará una pausa en su carrera hasta enero del 2026 para recuperarse física y mentalmente.

«Contamos con un equipo que mezcla la experiencia de jugadores con un importante histórico en la competición como Laura Pigossi con la frescura de jugadores jóvenes, pero que pueden darle calidad al conjunto», afirmó Peniza. EFE

