Brasil convoca al encargado de negocios de EE. UU. por amenazas al Tribunal Supremo
São Paulo, 8 ago (EFE).- La cancillería brasileña convocó este viernes al encargado de negocios de la embajada estadounidense en el país a fin de que explique un mensaje divulgado por esa legación, en el que lanza nuevas amenazas al Tribunal Supremo, donde se juzga al expresidente Jair Bolsonaro por golpismo.
Fuentes oficiales dijeron a EFE que Gabriel Escobar, responsable de la legación diplomática en ausencia de un embajador, fue citado después de que, este jueves, esa embajada publicara un mensaje en las redes sociales con amenazas a la máxima corte brasileña.
El mensaje afirmó que los «aliados» del juez Alexandre de Moraes, instructor del juicio a Bolsonaro, «están avisados» para que no apoyen al magistrado, quien ya ha sido objeto de sanciones por parte del Gobierno de Donald Trump.EFE
