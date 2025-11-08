Brasil convoca al portero John para los amistosos con Senegal y Túnez

Río de Janeiro, 8 nov (EFE).- El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, convocó este sábado al portero John, jugador del Nottingham Forest inglés, para sustituir al lesionado Hugo Souza, del Corinthians, en los amistosos que la Canarinha disputará este mes con Senegal y Túnez, preparatorios para el Mundial de 2026.

La sustitución fue anunciada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un comunicado divulgado este sábado, a dos días de la fecha en que los convocados para los amistosos son esperados en Londres para iniciar los entrenamientos.

John, que fue campeón brasileño y de la Copa Libertadores el año pasado con Botafogo, ya había sido llamado para los amistosos que Brasil disputó en octubre con Corea del Sur y Japón, igualmente para sustituir a un lesionado, en esa ocasión Ederson del Feneerbahce.

Hugo Souza sufrió una lesión en la pierna izquierda la semana pasada en el partido en que Corinthians se impuso al Gremio por el Campeonato Brasileño.

En su preparación para el Mundial del próximo año, Brasil se enfrentará a Senegal el sábado de la próxima semana en el Emirates Stadium de Londres y tres días después a Túnez en el Lille (Francia).

Serán los dos últimos partidos de la selección dirigida por el entrenador italiano este año.

Brasil está negociando otros dos amistosos con selecciones europeas para la primera fecha FIFA de 2026, que serán sus últimos partidos antes de que Ancelotti anuncie la lista definitiva de convocados para el Mundial que será disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Bajo el comando del italiano, Brasil cuenta con tres victorias, un empate y dos derrotas en seis partidos.

Venció a Paraguay por 1-0 y a Chile por 3-0; empató con Ecuador 0-0 y cayó por 1-0 en su visita a Bolivia en partidos por las eliminatorias.

En sus dos primeros amistosos preparatorios para el Mundial, goleó a Corea del Sur por 5-0 en Seúl y cayó ante Japón por 3-2 en Tokio. EFE

