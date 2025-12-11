Brasil convoca la cumbre del Mercosur para el 20 de diciembre en Foz do Iguaçu

2 minutos

Brasilia, 11 dic (EFE).- Brasil, que ejerce la presidencia semestral del Mercosur, confirmó este jueves que la cumbre del bloque será celebrada el próximo 20 de diciembre en la ciudad de Foz do Iguaçu, en la triple frontera del país con Argentina y Paraguay.

La fecha y lugar de la cumbre había estado en duda hasta ahora, en parte por la posibilidad de que durante la cita presidencial sea firmado el acuerdo comercial que el Mercosur negocia desde hace 25 años con la Unión Europea (UE).

La suscripción del tratado depende de una decisión de las autoridades europeas, que aún deben vencer la resistencia de un grupo de países liderados por Francia y tienen previsto concluir sus deliberaciones sobre el asunto la semana próxima, en vísperas de que los líderes del bloque suramericano se reúnan en Foz do Iguaçu.

El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Bolivia en proceso de adhesión.

El bloque suramericano ha insistido en los últimos meses en que «está listo» para firmar con la UE y que la última palabra está ahora en manos de los países comunitarios.

A fin de facilitar la firma del acuerdo, la comisión de Comercio Internacional del Parlamento europeo aprobó esta semana unas nuevas cláusulas para darles garantías a los agricultores comunitarios, que aún debe ser votada por el pleno de la cámara legislativa.

Esas nuevas medidas plantean activar una investigación por parte del Ejecutivo comunitario en caso de que las importaciones de productos agropecuarios suban un 5 % por encima de la media de los tres años anteriores, o si los precios son un 5 % más baratos que los productos europeos.

Si esas cláusulas fueran aprobadas, ambos bloques consideran que el acuerdo con el Mercosur puede ser firmado el próximo día 20, en el marco de la cumbre que se celebrará en Foz do Iguaçu. EFE

