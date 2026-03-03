Brasil creó un 27,2 % menos de empleos formales en enero

São Paulo, 3 mar (EFE).- Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, generó 112.334 nuevos empleos formales en enero, un 27,2 % menos que en el mismo mes del año pasado, informó este martes el Gobierno.

La economía brasileña, que tiene a alrededor del 38 % de sus trabajadores en la informalidad, reportó un total de 48,5 millones de personas con contrato formal en el primer mes del año, según datos del Ministerio de Trabajo.

El salario promedio real de los nuevos contratados creció un 1,7 % respecto al mismo mes del año pasado.

Por sectores, la industria lideró la creación de puestos de trabajo formales, seguida por los servicios y la construcción, mientras que el comercio registró una reducción.

En el acumulado de los últimos 12 meses, el saldo fue de 1,2 millones de nuevos empleos formalizados.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección en las elecciones del próximo mes de octubre, ha destacado el bajo nivel de desempleo actual como uno de los logros de su Gobierno.

Sin embargo, la economía atraviesa un periodo de desaceleración y las previsiones del mercado apuntan a un crecimiento de alrededor del 1,8 % este año, frente al 2,3 % registrado en 2025. EFE

