Brasil crea un 35,8 % de empleos menos en octubre

2 minutos

Río de Janeiro, 27 nov (EFE).- Brasil, la mayor economía de América Latina, generó en octubre 85.147 nuevos empleos formales, un número 35,8 % inferior al del mismo período de 2024 y el más bajo para el mes en los últimos seis años, informó este jueves el Ministerio de Trabajo.

El saldo, resultado de la diferencia entre 2,27 millones de contrataciones y 2,19 millones de despidos, confirma la tendencia de reducción en la generación de empleo con todas las garantías legales en los últimos meses, en medio de la desaceleración de la economía del país.

Con los resultados negativos de los últimos meses, el número de empleos formales creados en el acumulado de los diez primeros meses del año llegó a 1,8 millones, con un reducción del 15,3 % con respecto al mismo período del año pasado.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la tasa de desempleo en Brasil en septiembre era del 5,6 % de la población activa, su menor nivel en los últimos trece años, con una tasa de informalidad del 38 % de los trabajadores.

El ministro de Trabajo, Luiz Marinho, reconoció que la tasa de desempleo aún no refleja la reducción del ritmo de generación de nuevos puestos de trabajo y la desaceleración de la economía brasileña.

Marinho atribuyó la reducción de la generación de empleos a los altos intereses, que están en el 15 % anual, su mayor nivel en dos décadas, como medida del Banco Central para intentar frenar la inflación.

La previsión de los analistas es que Brasil termine 2025 con un crecimiento económico del 2,3 %, frente al 3,4 % alcanzado en 2024. EFE

