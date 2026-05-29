Brasil crece un 1,1 % en el primer trimestre con el impulso de la agropecuaria

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São Paulo, 29 may (EFE).- Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, creció un 1,1 % en el primer trimestre del año frente a los tres meses anteriores, gracias al impulso del sector agropecuario, informó este viernes el Gobierno.

El crecimiento del producto interior bruto (PIB) en los tres primeros meses supone una aceleración, ya que en el último trimestre de 2025 la economía avanzó apenas un 0,3 %, de acuerdo con datos revisados del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El sector agropecuario lideró el crecimiento con un salto trimestral del 2 %, ante una cosecha récord de soja y la mejora de las condiciones climáticas.

Le siguieron la industria y el sector servicios, que supone dos tercios del PIB brasileño, con avances del 1 % y del 0,5 %, respectivamente.

El dato de crecimiento está en línea con las previsiones del mercado, que esperaba un avance de entre el 0,9 % y el 1,3 %.

La inesperada recuperación en el primer trimestre ocurre en un contexto internacional y doméstico complicado.

Por un lado, el conflicto en Oriente Medio ha causado un aumento en el precio internacional del petróleo, lo que ha encarecido los combustibles en el país sudamericano y, al mismo tiempo, elevado los ingresos por las exportaciones brasileñas de crudo.

En el ámbito doméstico, la tasa de interés continúa alta, en un 14,5 % interanual, pese a que el Banco Central inició un ciclo de recortes después de varios meses de estabilidad.

La elevada tasa, con el consecuente encarecimiento del crédito, es vista por el Gobierno y el sector empresarial como un freno al crecimiento.

Pese al buen desempeño en el primer trimestre, los analistas apuntan a una desaceleración este año, justo cuando se celebran unas elecciones presidenciales en las que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva aspira a un cuarto mandato no consecutivo frente a su principal rival, Flávio Bolsonaro.

Brasil creció un 2,3 % en 2025 tras haberse expandido un 3,4 % en 2024, y para este año el Banco Central estima un crecimiento de alrededor del 1,6 %.EFE

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