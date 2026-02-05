Brasil debuta con sufrido triunfo ante Ecuador; Perú se impone a Bolivia
Asunción, 5 feb (EFE).- La selección femenina de Brasil tuvo que esforzarse al máximo este jueves para imponerse por 3-2 a la de Ecuador en el comienzo de las acciones del Grupo B del Sudamericano sub-20 de Paraguay, que reparte 4 cupos al Mundial de la categoría.
Las ecuatorianas se pusieron en ventaja con un gol de Josenka Vélez a los 45 minutos.
Sin embargo, en el complemento Brasil, que ha ganado las 10 ediciones anteriores del Sudamericano femenino, igualó a los 60 minutos con un potente remate de la atacante Carioca, y a los 80 tomó la ventaja con una diana de Brenda, que resolvió con fuerza ante un centro levantado desde la derecha.
La ingresada Maritxell Cazares devolvió la alegría a Ecuador al transformar en gol un penalti en el minuto 88, pero a los 94 la brasileña Ana Beatriz tiró un largo centro que la guardameta Alcivar no pudo controlar y vio pasarle por arriba, lo que dejó el 3-2 definitivo en la pizarra.
Perú vence a Bolivia
En el otro partido del Grupo B, Perú se impuso a Bolivia por 2-0 al aprovechar las oportunidades que dejó la Verde.
La joven Guadalupe Rodríguez abrió el marcador a los 55 minutos, tras superar a las defensoras en carrera y vencer por bajo a la guardameta, con la quedó en solitario tras su veloz internada.
Mientras que el 2-0 llegó solo seis minutos después, gracias a un cabezazo de María Alejandra Espejo.
Argentina, que también integra el grupo B, tuvo asueto y debutará ante Ecuador el próximo sábado.
– Resultados de hoy en el grupo B:
Brasil 3-2 Ecuador
Bolivia 0-2 Perú
Este viernes, el Grupo A afrontará la segunda jornada tras el estreno victorioso de Paraguay y Venezuela y las derrotas de Uruguay y Chile. Colombia tuvo descanso en esa primera salida.
– Partidos de la segunda jornada del Grupo A
06.02: Uruguay-Paraguay y Chile-Colombia. Descansa Venezuela. EFE
rgc/hbr
(foto)