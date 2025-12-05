Brasil deja a España sin el premio de la final, que jugará ante Portugal

Redacción deportes, 5 dic (EFE).-La selección de Brasil dejó a España sin el premio de la final delMundial de fútbol sala femenino de Filipinas al golearla por 4-1, tras un inicio arrollador que dejó sin margen de reacción al conjunto de Clàudia Pons, que el domingo luchará por el tercer puesto ante Argentina y la Canarinha por el título ante Portugal.

Ana Luiza marcó a los 51 segundos y Amandinha hizo el 0-2 a los 10 segundos y con ese resultado acabó la primera mitad.

En la segunda parte, Debora Vanin hizo el 0-3 a los 25:24, pero Ale de la Paz recortó a los 26, con una reacción que fue breve, porque Luana Rodrigues sentenció con el 1-4 a los 32:13. EFE

