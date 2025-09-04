The Swiss voice in the world since 1935

Brasil derrota a Francia y se medirá en semifinales a Italia

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- La selección de Brasil cumplió con los pronósticos y se impuso a Francia en los cuartos de final del Mundial femenino de voleibol que se está disputando en Tailandia, con lo que se enfrentará en semifinales a Italia.

El cuadro sudamericano supo resistir la presión que le impusieron las galas, sobre todo en las dos primeras mangas, para resolver el partido por la vía rápida, por 3-0, con parciales de 27-25, 33-31 y 25-19.

Las brasileñas, vigentes subcampeonas mundiales, volverán a encontrarse en la penúltima ronda con Italia, a la que ganaron hace tres años en Países Bajos/Polonia y que ahora busca la revancha después de haber apeado en cuartos al cuadro polaco, también por 3-0 (25-17, 25-21 y 25-18).

La otra semifinal la disputarán Japón, ganador de Países Bajos por 3-2, y el vencedor del último choque de cuartos que enfrenta a Estados Unidos con Turquía. EFE

