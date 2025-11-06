Brasil descarta que la ausencia de líderes en la cumbre CELAC-UE se deba a Venezuela

2 minutos

Brasilia, 6 nov (EFE).- El Gobierno brasileño consideró este jueves que la escasa presencia de líderes en la próxima cumbre CELAC-UE es producto de una agenda internacional muy cargada y no de la «polarización» que generan la situación de Venezuela y la presencia militar de EE.UU. en el Caribe.

«No se puede ver todo bajo el prisma de la polarización», dijo en rueda de prensa la secretaria para América Latina y el Caribe de la cancillería brasileña, Gisela Padovan, en relación a la masiva ausencia de líderes que se espera en la cumbre que reunirá a ambos bloques los próximos domingo y lunes en Santa Marta (Colombia).

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) tiene 33 miembros y la Unión Europea (UE) suma otros 27, pero el Gobierno colombiano solo ha confirmado la presencia de una docena de jefes de Estado y de Gobierno.

Según Padovan, «ha habido momentos de mayor o menor participación y de mayor o menor optimismo con la integración», aunque sostuvo que la cumbre ocurre en un momento en que la agenda internacional está sobrecargada.

Citó la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP30), cuya fase de líderes fue inaugurada este mismo jueves en la ciudad brasileña de Belém, y la investidura del nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz, prevista para el próximo sábado en La Paz.

Aún así, la diplomática reconoció que la situación de Venezuela y la presencia de fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe han generado diferencias entre los países de la región.

«Hay diversas visiones», pero «son temas que preocupan a la región y es natural que sean discutidos», declaró Padovan.

En ese marco, remitió a la posición del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien viajará a Santa Marta y ha dicho que, en este momento, la cumbre CELAC-UE sólo «tiene sentido» si se discuten la cuestión de Venezuela y, sobre todo, el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

«La CELAC es una zona de paz» y «si hay un país que está bajo una amenaza externa, no se puede fingir que no se ve», declaró Padovan.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, confirmó este jueves la participación de Lula en la cumbre CELAC-UE, que hasta ahora estaba en duda, y dijo que el líder brasileño espera que esa reunión sea una especie de acto regional de «solidaridad” con Venezuela. EFE

ed/mp/nvm