Brasil destaca avances en el combate a la violencia machista con una batería de medidas

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São Paulo, 20 may (EFE).- Autoridades de los tres poderes del Estado brasileño celebraron este miércoles los avances en el combate a la violencia machista con la implementación de una batería de medidas que van desde el endurecimiento de penas a la mejora en los tiempos judiciales.

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección en los comicios del próximo octubre, presidió en Brasilia un acto para hacer un balance de los primeros 100 días desde el lanzamiento del Pacto Nacional ‘Brasil contra el Feminicidio’.

Lula firmó un decreto para proteger a las mujeres en el ambiente digital y sancionó leyes que, entre otras cosas, crean un registro nacional de personas condenadas por agresiones machistas y endurecen las penas sobre lesiones corporales por cuestiones de género.

El presidente, quien ha colocado este tema como una de las prioridades de su agenda de Gobierno, aseguró que en 100 días se ha hecho más que en un siglo, si bien admitió que están todavía «en el inicio».

«Cuando el Estado muestra que está cumpliendo con sus obligaciones, las personas pasan a confiar y empiezan a denunciar», declaró, antes de decir que los hombres deben participar en el combate tanto como las mujeres.

En los últimos meses, el Gobierno adquirió 20.000 unidades de sistemas de monitoramiento en tiempo real para mujeres y sus agresores, lanzó una operación a escala nacional que detuvo a 6.328 hombres, y puso en marcha campañas de concienciación.

Además, el Congreso aprobó la tipificación de la violencia vicaria, la practicada contra los hijos de la mujer agredida, y la obligación de uso inmediato de tobillera electrónica para los presuntos agresores.

En el ámbito judicial, el presidente de la Corte Suprema, Edson Fachin, apuntó a la reducción de los plazos para imponer medidas protectoras a favor de las denunciantes, de un tiempo medio de 16 días a cerca de tres.

«Más del 50 % de las decisiones son proferidas en el mismo día del pedido», añadió.

Brasil registró en 2025 un total de 1.568 víctimas de feminicidio, un 4,7 % más que el año anterior y un récord desde el inicio del monitoreo en 2015, según datos de la ONG Fórum Brasileño de Seguridad Pública.EFE

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