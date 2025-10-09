Brasil destaca el «importante papel» de EEUU en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Río de Janeiro, 9 oct (EFE).- El Gobierno brasileño saludó este jueves el anuncio del acuerdo entre Israel y Hamás para un cese al fuego en Gaza como primer paso de un plan para poner fin al conflicto que dura dos años, en un comunicado en el que destacó el «importante papel» de Estados Unidos en el proceso.

«El Gobierno brasileño resalta la dimensión humanitaria del acuerdo y enfatiza que el cese al fuego deberá resultar en un alivio efectivo para la población civil», asegura la nota divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con el comunicado, en caso de que sea efectivamente implementado, el acuerdo prevé la interrupción de los ataques israelíes contra Gaza, que «provocaron más de 67.000 muertes, con gran número de mujeres y niños entre las víctimas; el desplazamiento forzado de casi dos millones de personas y devastación sin precedentes».

Agregó que, igualmente, prevé la liberación de todos los israelíes que permanecen como rehenes de Hamás a cambio de la liberación de prisioneros palestinos, y la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria a Palestina.

El Gobierno brasileño «reitera la necesidad de garantizar el acceso pleno, inmediato, seguro y sin restricciones de la asistencia humanitaria y de los equipos de Naciones Unidas que actúan en el terreno».

Brasil aprovechó la nota para exhortar a las partes a cumplir todos los términos del acuerdo y a demostrar buena fe en las negociaciones para garantizar la efectiva retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza, y el inicio del proceso de reconstrucción de la Franja de Gaza bajo la supervisión de Palestina.

Igualmente, insistió en que la paz duradera en Oriente Medio depende de la implementación de la solución de los dos Estados, con un Estado de Palestina independiente y viable.

La cancillería brasileña también destacó en su comunicado el papel que tuvieron los mediadores del acuerdo de paz.

«En ese sentido reconoce el importante papel desempeñado por los Estados Unidos y valora la actuación de los demás países mediadores: Catar, Egipto y Turquía», afirma la nota.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha sido un duro crítico de la ofensiva de Israel en Palestina, que el líder progresista calificó de «masacre de la población civil de Gaza después del ataque terrorista del grupo Hamás en octubre de 2023».

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás acordaron firmar la primera fase del plan de paz que les propuso.

Los primeros puntos de este plan contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre la Franja y la liberación, en un plazo de 72 horas, de todos los rehenes cautivos de Hamás -tanto vivos como muertos- a cambio de miles de presos palestinos.

Además, el acuerdo prevé el desarme del grupo islamista, la retirada gradual de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en Gaza, con miras a futuras negociaciones para la creación de un Estado palestino. EFE

