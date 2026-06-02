Brasil dice que actuará con reciprocidad ante la amenaza de EEUU de imponer sanciones

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Río de Janeiro, 2 jun (EFE).- El Gobierno brasileño afirmó este martes que actuará con reciprocidad en caso de que Estados Unidos cumpla la amenaza de imponer un arancel adicional del 25 % a gran parte de las importaciones procedentes de Brasil como sanción por supuestas prácticas comerciales desleales del país sudamericano.

«Brasil se reserva el derecho de recurrir a los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso, para responder a situaciones de injusticia contra el Estado brasileño, sin amparo en las reglas del comercio internacional», según un comunicado divulgado por la Presidencia.

La dura nota fue divulgada un día después de que la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos le recomendara al Gobierno de Donald Trump la imposición de aranceles adicionales del 25 % a las exportaciones brasileñas.

Los posibles nuevos aranceles, que se aplicarían si los dos Gobiernos no llegan a un acuerdo antes del 15 de julio, fueron justificados por supuestas políticas «desleales» de Brasil en áreas como el comercio digital, la propiedad intelectual, la deforestación ilegal y el acceso al mercado del etanol.

«El Gobierno reafirma la expectativa de que las recomendaciones no se conviertan en aranceles efectivos, pero reitera que adoptará toda y cualquier medida capaz de reducir los daños que puedan ser causados a la economía, a los empleos y a la renta de los brasileños», según el comunicado de la Presidencia.

En la nota el Gobierno se dijo «indignado» por las conclusiones preliminares de la investigación que Estados Unidos le abrió a Brasil y alega que ninguna de las sanciones recomendadas se justifica.

El comunicado cita estadísticas oficiales de Estados Unidos según las cuales ese país acumula un superávit de 424.500 millones de dólares en su comercio con Brasil en los últimos 15 años.

El Gobierno alega igualmente que el 76 % de las importaciones procedentes de Estados Unidos ingresaron a Brasil sin pagar impuesto de importación y que el arancel promedio brasileño sobre los productos estadounidenses se limita al 3,1 %.

Según el comunicado, la guerra comercial desatada el año pasado por Estados Unidos contra Brasil, ya superada en gran parte, hizo que la participación estadounidense en las exportaciones brasileñas llegara a su menor nivel histórico en el primer trimestre de 2026, con tan solo un 9,4 %.

Asimismo apunta que la investigación del Gobierno de Estados Unidos contra Brasil fue abierta en julio de 2025 por «instigación» de la familia del expresidente Jair Bolsonaro, para provocar una injerencia extranjera en asuntos internos.

El hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, es el principal candidato de la oposición en las elecciones de octubre próximo, en las que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, intentará la reelección.

«Es lamentable que todo el trabajo de diálogo y articulación que el Gobierno brasileño ha hecho, incluso con la participación personal de los presidentes Lula y Trump, sea saboteado por intereses meramente electorales y familiares», concluye la nota. EFE

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