Brasil dice que inició un proceso «auspicioso» de negociación comercial con EE.UU.

3 minutos

Río de Janeiro, 16 oct (EFE).- El canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmó que el encuentro que tuvo este miércoles en Washington con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, fue el «comienzo auspicioso» de un proceso de negociaciones comerciales entre ambos países tras las sanciones que EE.UU. impuso a Brasil en agosto.

La reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores fue acordada la semana pasada en una conversación telefónica entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump para intentar resolver la crisis generada por el arancel adicional del 50 % que Estados Unidos impuso desde agosto sobre la importación de gran parte de los productos brasileños.

«Fue un inicio auspicioso de un proceso negociador en el que trabajaremos a partir de ahora en una serie de reuniones que acordaremos para los próximos días», afirmó Viera en declaraciones que concedió a periodistas brasileños en la sede de la embajada de Brasil en Washington.

El ministro brasileño dijo que aprovechó el encuentro para reiterar la petición ya hecha la semana pasada por Lula sobre la necesidad de «revertir» las medidas adoptadas por Estados Unidos contra Brasil a partir de julio.

Además de la sanción arancelaria en represalia por la supuesta «caza de brujas» que sufre el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, un aliado de Trump que fue condenado por golpismo en Brasil, Estados Unidos le retiró la visa a varios magistrados de la Corte Suprema y a otras autoridades brasileñas.

Según Vieira, la suspensión de esas medidas exigirá un proceso de negociación que será iniciado en los próximos días en una agenda de reuniones entre diferentes representantes de ambos gobiernos a ser acordada.

«En la reunión prevaleció una actitud constructiva y el interés de concentrarnos en aspectos prácticos en la retomada de las negociaciones, en sintonía con la buena química que los dos presidentes dijeron haber tenido entre sí», dijo Vieira.

En la videoconferencia que tuvieron el 6 de octubre pasado y en la que decidieron darle poderes a sus cancilleres para iniciar negociaciones, Lula y Trump volvieron a intercambiar elogios y destacaron la buena química que tuvieron en Nueva York con ocasión de la Asamblea General de la ONU.

Vieira detalló que, en la «excelente y productiva reunión» entre los representantes de los dos países, inicialmente tuvo un encuentro a solas con Rubio y posteriormente una cita ampliada con los equipos de ambos gobiernos, en la que destacó la participación del representante de Estados Unidos para el Comercio, Jamieson Greer.

El canciller brasileño dijo igualmente que en la reunión también se conversó sobre la posibilidad de un encuentro presencial entre ambos presidentes, pero que el mismo aún será definido de acuerdo con la agenda de los jefes de Estado y del momento y el lugar que se considere como más conveniente.

«Hay interés de ambas partes de un encuentro entre los presidentes en breve», afirmó al ser interrogado sobre si la cita podría tener lugar la próxima semana en Malasia, a donde Lula viajará para participar en la cumbre de mandatarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). EFE

