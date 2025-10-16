Brasil dice que inició un proceso «auspicioso» de negociación comercial con EEUU

1 minuto

Río de Janeiro, 16 oct (EFE).- El canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmó que el encuentro que tuvo este miércoles en Washington con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, fue el «comienzo auspicioso» de un proceso de negociaciones comerciales entre ambos países tras las sanciones que EE.UU. impuso a Brasil en agosto.

La reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores fue acordada la semana pasada en una conversación telefónica entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump para intentar resolver la crisis generada por el arancel adicional del 50 % que Estados Unidos impuso desde agosto sobre la importación de gran parte de los productos brasileños. EFE

cm/mp/cpy