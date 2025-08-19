Brasil domina, Colombia y Estados Unidos mantienen pulso por el segundo puesto

Luque (Paraguay), 18 ago (EFE).- Brasil domina sin aparente presión el medallero la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior al cierre de la décima jornada en la que Colombia y Estados Unidos concentraron su lucha por el segundo puesto en coincidencia con el comienzo de las competiciones en el atletismo.

A cinco días del fin del certamen que transcurre en Asunción, la delegación brasileña acumula 124 metales: 58 de oro, 28 de plata y 38 de bronce.

Le sigue Colombia con 68 medallas: 27 de oro, 16 de plata y 25 de bronce. Y el tercer puesto lo ocupa Estados Unidos con una renta de 75 (23-28-24).

El atletismo comenzó marchando

Cuando aún no había salido el sol en Asunción, ya las ocho participantes en los 20.000 metros de la marcha femenina daban las 50 vueltas del trazado que consagró a dos mexicanas.

Karla Serrano completó el recorrido con una hora, 31 minutos y 40 segundos. Su compatriota Valeria Flores se adjudicó la medalla de plata en 1h33:21.

La colombiana Natalia Pulido marchó para el bronce en 1h35:11.

Ya entrada la tarde se desarrollo una abultada agenda atlética en el estadio del complejo del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

El paraguayo Lars Flaming se colgó el oro en el lanzamiento de la jabalina con una distancia de 81 metros y 56 centímetros y nuevo récord panamericano de la competencia al romper el registro de 74,41 de Cali 2021.

Otras dos plusmarcas de Cali 2021 cayeron hoy. La canadiense Jadyn Keeler dominó la final de los 10.000 metros y la colombiana Natalia Linares el salto de longitud.

Keeler detuvo el reloj en 34 minutos, 16 segundos y 61 centésimas (el récord de Cali 2021 fue de 34:43.80), mientras que Linares saltó 6 metros y 92 centímetros y echó por tierra la marca de 6,33 alcanzada por la puertorriqueña Paola Fernández el 30 de noviembre de 2021.

Similar desempeño alcanzó el colombiano Pedro Marín, quien se colgó la de oro en los 5.000 metros con un tiempo de 14 minutos, 11 segundos y 50 centésimas. Bajó así en cerca de 10 segundos la plusmarca de 14:21.36 establecida hace cuatro años.

En el podio, a ambos lados de Marín, estuvieron los mellizos mexicanos Iker (plata) e Ian Sánchez (bronce), nacidos el 20 de julio de 2003.

El equipo masculino argentino de hockey se llevó la medalla de oro tras vencer por 4-2 a Canadá en el Centro Nacional de Hockey en Asunción.

Los norteamericanos, con un 4-0 abajo hasta el tercer tiempo, le metieron presión a los suramericanos en el cuarto periodo al anotar dos tantos, pero al final los dirigidos por Juan Ignacio Gilardi supieron cerrar el partido y conquistar el máximo honor. EFE

