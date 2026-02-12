Brasil e India firmarán un acuerdo sobre tierras raras en la visita de Lula a Nueva Delhi

3 minutos

Río de Janeiro, 12 feb (EFE).- Brasil e India firmarán un acuerdo de cooperación en minerales críticos y tierras raras durante la visita de Estado que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, realizará a ese país asiático en marzo, anunciaron este jueves fuentes oficiales.

El acuerdo «seguirá la línea general de la política brasileña para el sector, que es darle prioridad, abrirse a la cooperación internacional y traer valor agregado a la producción nacional. No solo extraer el mineral sino también procesarlo aquí», afirmó la directora para Asia y Pacífico de la Cancillería brasileña, Susan Klebank, en una rueda de prensa.

Brasil, propietario de las segundas mayores reservas de tierras raras en el mundo, quiere elevar sus exportaciones, pero también está interesado en acuerdos que le permitan procesar esos materiales en el país y darles mayor valor agregado. Igualmente, pretende diversificar sus socios comerciales para estos minerales y no firmar acuerdos de exclusividad como los pretendidos por Estados Unidos.

Este será uno de los once acuerdos que el líder progresista brasileño firmará durante el viaje que hará a India entre el 18 y el 21 de marzo, los dos primeros días para participar en la Cumbre sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial y los dos segundos para su visita de Estado.

Otros documentos importantes que suscribirá será la Asociación Digital para el Futuro entre Brasil e India, el acuerdo para extender los visados de turismo de cinco a diez años y otro para impulsar la colaboración entre la brasileña Embraer y la indiana Adani Defence & Aerospace para construir aviones en el país asiático.

Lula igualmente aprovechará su visita para impulsar las negociaciones para ampliar el acuerdo de comercio preferencial entre Mercosur e India, una de las prioridades del bloque suramericano.

Entre los compromisos previstos figura la reunión bilateral con el primer ministro de India, Narendra Modi, y una cena ofrecida en su homenaje por el presidente Droupadi Murmu.

«Lula y el primer ministro Modi tendrán oportunidad de intercambiar impresiones sobre la coyuntura mundial, en particular los desafíos al multilateralismo y al comercio internacional», dijo Klebank, en referencia a la guerra comercial desatada por Estados Unidos, ya que Brasil e India figuran entre los países a los que el Gobierno de Donald Trump impuso los mayores aranceles.

Igualmente, agregó, conversarán sobre la necesidad de reformas a las Naciones Unidas, en especial a su Consejo de Seguridad, organismo que tanto Brasil como India aspiran a integrar en la calidad de miembros permanentes.

«Los dos líderes también deberán reiterar su compromiso con la paz en Gaza, con respeto a la soberanía de las naciones y a la democracia», afirmó la embajadora.

La diplomática recordó que los dos países, miembros de los foros BRICS e IBAS, firmaron una asociación estratégica en 2006 y viven un momento de «ascensión» en sus relaciones, «que ganaron aún más importancia ante el actual contexto de inestabilidad global». EFE

cm/jmc/gpv