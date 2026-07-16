Brasil eleva el tono y acusa a EEUU de querer tomar el control de sectores de su economía

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Brasilia, 16 jul (EFE).- El Gobierno de Brasil afirmó este jueves que el nuevo arancel del 25 % anunciado por Estados Unidos es consecuencia de no haberse curvado a las demandas «irrazonables» de la administración de Donald Trump, que exigió tener exclusividad sobre ciertos sectores de la economía brasileña.

«Está claro que lo que incomoda al Gobierno de Estados Unidos es que Brasil no se haya doblegado ante las pretensiones desmedidas y las exigencias irrazonables planteadas durante las negociaciones», dijo el canciller brasileño, Mauro Vieira, en un duro pronunciamiento en Brasilia. EFE

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