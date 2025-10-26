Brasil empieza el camino al Mundial de Filipinas con una goleada a Nueva Zelanda (9-0)

2 minutos

Redacción deportes, 26 oct (EFE).-La selección brasileña femenina de fútbol sala, principal favorita para conquistar el primer Mundial de la historia de esta modalidad, que se disputará en Filipinas del 21 de noviembre al 7 de diciembre, inició con paso firme su preparación al golear a Nueva Zelanda por un contundente 9-0 en un amistoso celebrado en la ciudad de Lages, en el sur del país.

El combinado dirigido por Wilson Saboia dejó claras sus credenciales desde el arranque del encuentro y al descanso ya dominaba por 7-0. Los tantos fueron obra de Tampa (2), Ana Luiza (2), Lucileia (2), Diana, Amandinha y Camila, en un duelo completamente dominado por la “canarinha”.

En este amistoso brillaron Ana Luiza y Amandinha , dos de las tres jugaodoras del Torreblanca de Melilla, que anotaron tres de los 9 goles de Brasil.

El equipo brasileño, actual campeón sudamericano y uno de los grandes referentes del futsal femenino mundial, volverá a medirse con Nueva Zelanda mañana domingo en otro amistoso en suelo brasileño. Posteriormente, la selección continuará su preparación internacional con una gira por Asia.

El 8 de noviembre, Brasil viajará rumbo a Tailandia, donde tiene previsto llegar al día siguiente. Allí disputará una serie de tres partidos: el 11 de noviembre se enfrentará nuevamente a Nueva Zelanda, el 13 jugará ante la República Popular China y el 15 cerrará su periplo de preparación frente a la selección tailandesa.

Tras esos compromisos, el conjunto brasileño partirá el 19 de noviembre hacia Filipinas, sede del primer Mundial femenino de fútbol sala, donde jugará en el grupo D junto con Irán, Italia y Panamá y debutará el 23 de noviembre contra el conjunto asiático. EFE

1010552

jmd/jpd