Brasil entrena con Ancelotti recordando sus tiempos de futbolista y sufre por Paquetá

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Distendido y relajado tras lograr el pase a octavos de final del Mundial 2026, Carlo Ancelotti recordó este martes sus tiempos de futbolista en el entrenamiento de Brasil, que sufre por la lesión muscular del mediocampista Lucas Paquetá.

Carletto, sin embargo, no hizo honor a su pasado como centrocampista del AC Milan y la selección italiana, pues más de una vez dejó caer la bola durante la ronda de dominio que compartió con su asistente Paul Clement y con Taffarel, el preparador de arqueros de la Canarinha.

Sonriente y bromista, el laureado timonel de 67 años mostró su frustración con sus oxidadas habilidades con la pelota, exhibidas minutos antes de que doce futbolistas de Brasil arribaran al campo de entrenamiento de Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey.

Tras vencer de forma sufrida a Japón por 2-1 el lunes en Houston, los pentacampeones mundiales dieron descanso a sus once titulares y a los atacantes Endrick y Gabriel Martinelli. Los dos jugaron la parte complementaria y el segundo marcó el gol del triunfo.

Los trece jugadores que no se presentaron al comienzo de la práctica de este martes hicieron labores de recuperación en el gimnasio.

Algunos de ellos, como Vinícius Jr y Matheus Cunha, se acercaron después al sitio de entrenamiento y no se descartaba que se unieran luego a los trabajos de campo.

Neymar, que vio desde el banco la victoria agónica ante los nipones, fue la cara más destacada del grupo que participó en la práctica, a la que la prensa tuvo acceso durante los primeros veinte minutos.

– Lucas Paquetá, en «tratamiento intensivo» –

Aparte del reencuentro poco feliz de Ancelotti con la pelota, el entrenamiento estuvo marcado por la expectativa sobre el estado sanitario de Lucas Paquetá.

Paquetá, titular en el mediocampo junto a Casemiro y Bruno Guimarães, no regresó a la cancha después del entretiempo con Japón debido a una molestia en el posterior del muslo izquierdo. Endrick ocupó su lugar.

Al volante del Flamengo se le realizó un examen de imagen la mañana de este martes que constató una lesión muscular en esa región del cuerpo, dijo la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un mensaje enviado a periodistas.

La entidad no estimó el tiempo de baja de Paquetá, de 28 años, pero se teme que no esté disponible para el juego de octavos, que la Canarinha disputará el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, contra Noruega.

«El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, bajo la supervisión del equipo médico de la selección brasileña, con el objetivo de recuperarse y volver a la actividad lo antes posible», indicó la CBF.

Por otro lado, una fuente de la institución dijo a periodistas que el atacante Raphinha ya hizo «algo de actividad física» sin balón, como parte de su «transición» para superar su lesión muscular en el muslo derecho.

El extremo del FC Barcelona, hasta la lesión de Paquetá el único jugador indisponible para Ancelotti, no actúa desde que se lesionó en el segundo partido de la fase de grupos, ante Haití.

No es claro si estará disponible para el juego de la ronda de los 16 mejores frente a los vikingos de Erling Haaland, que vencieron el martes 2-1 a Costa de Marfil.

Se espera que haga trabajos físicos de campo esta semana, lo que no implica necesariamente que pueda unirse al resto de actividades con sus compañeros, agregó la fuente de la CBF.

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