Brasil envía a Venezuela un cargamento con 690.000 dosis de vacunas

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São Paulo, 20 jul (EFE).- El ministerio de Salud de Brasil envió este lunes un cargamento de 690.000 dosis de vacunas a Venezuela, como parte de las acciones de cooperación internacional por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes.

La cartera sanitaria detalló que el traslado, ejecutado por la Fuerza Aérea Brasileña, está compuesto por 540.000 dosis de la vacuna pentavalente, 102.000 dosis de la triple viral, y el resto, por inmunizantes BCG, contra la tuberculosis.

En una nota informativa, el ministerio afirmó que esta es una nueva etapa de la ayuda humanitaria de Brasil, que ya ha enviado cerca de 16,5 toneladas de medicamentos e insumos estratégicos a territorio venezolano.

Así mismo, el Gobierno brasileño ya despachó 350.000 dosis de inmunizantes para la atención de situaciones de emergencia, repartidas en 100.000 vacunas contra la fiebre amarilla y 250.000 dosis de la vacuna contra la rabia canina.

Las autoridades sanitarias brasileñas confirmaron que las dosis donadas no afectan el abastecimiento del sistema público de salud ni comprometen el calendario nacional de inmunización de Brasil.

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud ocurrido el pasado 24 de junio en la zona norte de Venezuela asciende a 5.208. Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas sin viviendas en 17.907, según el más reciente reporte difundido por el Gobierno venezolano. EFE

adm/jrg