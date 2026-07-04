Brasil envía su sexto vuelo de ayuda humanitaria a Venezuela con vacunas y medicinas

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Río de Janeiro, 4 jul (EFE).- Brasil envió este sábado a Venezuela seis toneladas de vacunas, medicinas e insumos médicos en su sexto vuelo de ayuda humanitaria para atender a las víctimas de los terremotos que dejaron al menos 2.954 muertos y 16.592 heridos en el país vecino, así como 16.309 personas sin vivienda.

A diferencia de los cinco vuelos anteriores, en los que se usaron cargueros militares de la Fuerza Aérea Brasileña, el cargamento de este sábado fue enviado en un vuelo comercial de la aerolínea Gol, informó la Presidencia en un comunicado.

La carga incluía donaciones del Ministerio de Salud y de la farmacéutica privada Eurofarma, así como equipos y materiales de laboratorio enviados por la Marina de Brasil para equipar el hospital de campaña que los militares brasileños montaron y operan desde la semana pasada en La Guaira, la región más afectada por los terremotos.

Según la nota de la Presidencia, la nueva carga incluyó 250.000 dosis de la vacuna antirrábica canina y 10.000 dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla.

«La vacunación durante los desastres contribuye a prevenir la diseminación de enfermedades y a reducir el riesgo de muertes», explicó la Presidencia.

Además de los vuelos con cerca de 188 rescatistas y sus equipos de trabajo, Brasil envió todo el material necesario para montar el hospital de campaña, incluyendo el personal médico militar, así como diferentes tipos de insumos médicos.

Brasil también envió seis agentes caninos y cien purificadores de agua equipados con paneles solares, cada uno con una capacidad de producción de 5.000 litros de agua potable al día, destinados a mitigar el desabastecimiento en las zonas afectadas.

Los envíos fueron coordinados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y forman parte del esfuerzo internacional de respuesta a la emergencia en el país caribeño.

El Gobierno brasileño también anunció su intención de apoyar las tareas de reconstrucción de infraestructura y edificaciones en Venezuela y para ello envió el pasado martes a Caracas al ministro de Defensa, José Múcio, acompañado por representantes de la Caixa Econômica Federal, un banco público especializado en la financiación de vivienda, y del Ministerio de Ciudades.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tenido diferentes conversaciones con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordinar la ayuda al país vecino. EFE

cm/jrh