Brasil envió a Bolivia 21 toneladas de alimentos a petición del presidente Paz

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Río de Janeiro, 29 may (EFE).- El Gobierno brasileño envió este viernes a Bolivia 21 toneladas de alimentos como ayuda humanitaria por la crisis de abastecimiento que se vive en el país vecino ante los bloqueos de carreteras promovidos por campesinos que exigen la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, informaron fuentes oficiales.

Los alimentos, 16 toneladas de arroz y cinco toneladas de leche en polvo, fueron enviados en un carguero militar de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) que despegó este viernes de la Base Aérea de Canoas, en el sur del país, y tiene previsto aterrizar por la tarde en La Paz.

La ayuda humanitaria fue enviada a petición del presidente boliviano y ante los «entendimientos alcanzados» en la conversación que Paz tuvo el lunes con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, informó entonces la cancillería en un comunicado.

El líder progresista brasileño ordenó el envío de la ayuda para atender el desabastecimiento provocado por las protestas en Bolivia.

Lula aprovechó la conversación que tuvo con su homólogo para expresar la solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano y para subrayar la necesidad de que se preserve el respeto a las instituciones democráticas y al Estado de derecho.

Asimismo hizo un llamamiento para que el gobierno y los movimientos sociales «eviten recurrir a la violencia» y «privilegien el diálogo» como vía para superar las divergencias y garantizar la paz social.

Bolivia entró este lunes en su cuarta semana de protestas impulsadas por los sectores campesinos como los aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y simpatizantes del expresidente Evo Morales (2006-2019), que reclaman la salida de Paz, quien lleva apenas seis meses como jefe de Estado.

Los bloqueos han aislado durante tres semanas al departamento de La Paz, que alberga a la sede del gobierno boliviano, y se han extendido a otras regiones del país como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

La escasez de alimentos y combustibles obligó al Gobierno a establecer puentes aéreos para abastecer a las ciudades más afectadas, mientras países como Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú ofrecieron apoyo logístico y donaciones. EFE

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